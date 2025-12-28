Es ist nebelig, die tiefstehende Sonne blendet: Auf der A7 bei Göttingen führt das am späten Nachmittag zu einem Massenunfall mit neun beteiligten Fahrzeugen. Wie geht es den Verletzten?

Göttingen - Bei einem Unfall bei Nebel auf der A7 in Südniedersachsen sind mehrere Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder. Ein Kind und ein Erwachsener erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt seien neun Fahrzeuge in den Unfall auf Höhe von Rosdorf im Kreis Göttingen verwickelt gewesen.

Zu dem Unfall soll es laut Polizei gekommen sein, als Autofahrer wegen Nebels und der tief stehenden Sonne stark abbremsten. Mehrere nachfolgende Fahrzeuge seien daraufhin aufgefahren. Acht Pkw mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Während der Bergungsmaßnahmen wurde die A7 voll gesperrt. Später konnte der Verkehr dann einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 150.000 Euro geschätzt.