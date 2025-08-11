In der Innenstadt von Frankfurt (Oder) kommt es zu einem Unfall mit einem Linienbus. Es gibt zahlreiche Verletzte.

Frankfurt (Oder) - Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind in Frankfurt (Oder) mehrere Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben war ein Auto in der Stadt mit dem Bus zusammengestoßen. Der Fahrer des Autos verletzte sich demnach schwer. Weitere zwölf Businsassen wurden leicht verletzt. Bei dem Einsatz waren unter anderem Rettungskräfte der DLRG, des Katastrophenschutzes und des Zivilschutzes vor Ort.

Nach ersten Informationen der Polizei war der 22 Jahre alte Autofahrer mit seinem Wagen links abgebogen und dabei mit dem parallel fahrenden Bus zusammengestoßen. Die Polizei ermittelt nun zu dem genauen Unfallhergang.