Ein Kleinlaster mit Kanistern mit Ameisensäure an Bord kracht ungebremst in ein Stauende. Der Fahrer wird lebensbedrohlich verletzt. Die Bergungsarbeiten dauern an.

Magdeburg - Auf der Autobahn 2 zwischen Magdeburg und Braunschweig hat es einen Unfall mit einem Gefahrguttransporter gegeben. Die Autobahn war nach Polizeiangaben für zweieinhalb Stunden am Morgen voll gesperrt. Am Vormittag habe dann zumindest die Fahrbahn in Richtung Berlin wieder freigegeben werden können.

Ameisensäure kann zu schweren Verätzungen führen

Nach ersten Erkenntnissen sei der Fahrer eines mit Gefahrstoffen beladenen Kleintransporters ungebremst in das Stauende an einer Großbaustelle gefahren und dort in das Heck eines Lkw gekracht. Die Feuerwehr habe den Fahrer mit lebensbedrohlichen Verletzungen aus der Fahrerkabine bergen müssen. Laut Polizei handelt es sich bei dem Gefahrgut um Ameisensäure, die in Kanistern abgefüllt war.

Ameisensäure wird unter anderem in Reinigungsmitteln oder bei der Bekämpfung von Milben eingesetzt. Der Stoff kann bei Haut und Augenkontakt zu schweren Verätzungen führen, weshalb umfassende Schutzmaßnahmen erforderlich seien.

Die Feuerwehr habe einen Sperrkreis von 15 Metern um die Unfallstelle eingerichtet. Eine Explosionsgefahr, wie zunächst angenommen, bestehe nach Aussage der vor Ort handelnden Feuerwehrkräfte nicht, so eine Polizeisprecherin. Auch das zuständige Umweltamt sei informiert.