Rosdorf - Ein Unfall mit einem Toten sorgt auf der A7 in Rosdorf südlich von Göttingen für eine Vollsperrung in Richtung Kassel. Ein Kleinbus mit zwei Männern sei am Morgen auf einen Laster aufgefahren, teilte die Polizei mit. Ein Mann wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb, ein Zweiter wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem Unfall kam, war laut Polizei zunächst unklar. Mehrere Einsatzkräfte sowie ein Rettungshubschrauber waren vor Ort. Durch die Vollsperrung zwischen der Anschlussstelle Göttingen und dem Rastplatz Göttingen bildete sich nach Angaben der Polizei ein Rückstau. Räumungsarbeiten und Untersuchungen am Unfallort dauerten auch am Nachmittag noch an.