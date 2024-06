Langenweißbach - Bei einem Unfall in Langenweißbach (Kreis Zwickau) sind drei Menschen verletzt worden. Am Samstagnachmittag stieß ein 19-Jähriger mit seinem Auto auf der Bundesstraße 93 mit dem Wagen eines vorfahrtsberechtigten 63-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beide Fahrer und eine 68-jährige Beifahrerin kamen verletzt ins Krankenhaus, die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Die Unfallstelle wurde mehr als zwei Stunden lang voll gesperrt.