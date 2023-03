Kleinbus durchbricht Steinerne Brücke in Regensburg - Führerschein beschlagnahmt

Das war knapp! Ein Kleinbus hat die Brückenbrüstung durchbrochen und hängt auf der bekannten Steinernen Brücke in Regensburg über der Donauinsel.

Regensburg/dpa - Der Fahrer eines Kleinbusses ist in Regensburg (Bayern) offenbar nur knapp einer mittleren Katastrophe entgangen.

Ein 66-jähriger Mann ist am Dienstagmorgen mit seinem Kleinbus verbotenerweise auf die Steinerne Brücke in Regensburg gefahren und hat nach einer Kollision die Brüstung durchbrochen. Wie die Polizei berichtet, ragte der vordere Teil des Fahrzeuges in Richtung Abgrund, der Mann konnte sich aber aus seinem Fahrzeug befreien.

Unfall auf Steinerner Brücke in Regensburg

Nach seinem Unfall entfernte sich der Mann vom Unfallort, wurde jedoch kurze Zeit später nach einer Zeugenbeschreibung von einer Polizeistreife in der Altstadt angetroffen und zur Polizeiinspektion Regensburg Nord gebracht. Dort wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, weil der Verdacht auf Medikamenteneinwirkung bestand. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Der Kleinbus wurde geborgen und das Brückengeländer mit einem Bauzaun abgesichert. Zur Schadenshöhe hat die Polizei noch keine Angabe gemacht.

Klar ist aber, dass der 66-Jährige und wohl auch das Regensburger Partyvolk noch mal Glück hatten. Die Sache hätte schlimm enden können. Die Wiese unterhalb der Brücke - ein Teil der Jahninsel - ist vor allem abends und nachts ein beliebter Treffpunkt junger Leute. Genau dorthin krachten in der frühmorgendlichen Dunkelheit die herausgebrochenen Brüstungsteile aus Granit.

Lesen Sie auch: Krimi-Star wurde nur 53 Jahre alt: Schauspieler Robert Gallinowski gestorben

Die Steinerne Brücke ist eine Fußgängerbrücke über die Donau, auf der seit Jahren keine Autos mehr fahren dürfen. Das historische Bauwerk gilt neben dem Dom als das bedeutendste Wahrzeichen Regensburgs und war auch ein Grund für die Aufnahme der Regensburger Altstadt und des Stadtteils Stadtamhof am gegenüberliegenden Donauufer in die Unesco-Welterbeliste. Das bald 900 Jahre alte Bauwerk ist die älteste Steinbrücke Deutschlands. Jahrhundertelang war sie der einzige feste Donau-Übergang zwischen Ulm und Wien.

Kriege, Witterung und Verkehr setzten der Brücke über die Jahre schwer zu. 1997 wurde sie komplett für den Individualverkehr gesperrt. Seit 2008 dürfen auch Taxen und Busse die Steinerne Brücke nicht mehr befahren. Von 2010 bis 2018 wurde sie aufwendig saniert - auch die Brüstung, die der 66-Jährige nun mit seinem Kleinbus durchbrach.