Unfall in Berlin 18-Jähriger fällt vor die U-Bahn und stirbt

Ein 18-Jähriger wurde am Alexanderplatz von der U-Bahn überfahren. Er starb noch am Ort, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Am Sonntagabend war der Mann in das Gleisbett der Linie U8 Richtung Hermannstraße gestürzt.