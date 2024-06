Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 4 bei Jena in Brand geraten. Dadurch kam es am Montagvormittag zu Sperrungen.

Jena - Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 4 bei Jena in Brand geraten. Dadurch kam es am Montagvormittag zu Sperrungen. Der Fahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Demnach fing der Lkw gegen 9 Uhr zwischen Jena-Zentrum und Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) vermutlich wegen eines geplatzten Reifens Feuer. Der mit Textilien beladene Laster brannte vollständig aus.

Lkw brennt auf der A4: Autobahn gesperrt für Löscharbeiten

Wegen der Löscharbeiten war die Autobahn zunächst in beide Richtungen voll gesperrt. Nach rund eineinhalb Stunden wurde die Autobahn Richtung Frankfurt wieder freigegeben. Nach Angaben der Sprecherin war die A4 Richtung Dresden am Mittag noch gesperrt.

Wann diese Sperrung aufgehoben werden kann und wie schwer der Fahrer verletzt wurde, ist bislang nicht bekannt. Zuvor hatte der MDR Thüringen berichtet.