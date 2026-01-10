Coburg - Bei einem witterungsbedingten Unfall auf der A73 bei Coburg sind zwei junge Menschen verletzt worden. Ein 21-Jähriger sei auf schneebedeckter Fahrbahn von der Spur abgekommen und gegen die Leitplanke gefahren, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Er und seine 14 Jahre alte Beifahrerin wurden verletzt. Weitere Details nannte der Sprecher nicht.