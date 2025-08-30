Auf der A2 ist es am frühen Nachmittag zu einem Unfall mit sieben beteiligten Autos gekommen. Nun wurden die ersten Verletzten gemeldet. Vieles ist bislang jedoch unklar.

Bad Nenndorf - Bei einem Unfall auf der A2 zwischen Lauenau und Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) mit sieben beteiligten Autos sind nach derzeitigem Stand drei Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, meldete ein Notarzt bislang zwei Schwerverletzte und einen Leichtverletzten. „Die Kräfte vor Ort verifizieren aber immer noch, wie viele wirklich verletzt wurden und wie das Schadensbild dort aussieht“, sagt der Polizeisprecher.

Die Lage sei noch unübersichtlich. Bislang ist den Angaben zufolge auch noch unklar, wie viele Menschen in den beteiligten Autos saßen. Neben einem Großaufgebot an Rettungskräften waren der Polizei zufolge auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Gegen 14.24 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Unfall alarmiert. Wie es zum Unfall kam, ist nach aktuellem Stand bislang nicht bekannt. Die A2 wurde in Richtung Berlin voll gesperrt.