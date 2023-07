Kluse - Bei einem schweren Unfall im Landkreis Emsland ist ein 35 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Wagen des Mannes sei aus zunächst unbekannter Ursache auf der Bundesstraße 70 zwischen Kluse und Dörpen von der Straße abgekommen und habe einen Baum gerammt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Wahrscheinlich sei der 35-Jährige zu schnell gefahren. Der Mann wurde aus seinem Wagen geschleudert, er starb noch am Unfallort. Das Auto geriet in Brand. Weitere Unfallbeteiligte gab es nicht.