Mitten in der Nacht kracht ein junger Fahrer auf einen Sattelzug – Feuerwehr und Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Was der Auslöser für den Unfall war.

Ein Autofahrer prallt auf der A9 bei Triptis ungebremst ins Stauende – der junge Mann wird lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild)

Triptis - Auf der Autobahn 9 bei Triptis (Saale-Orla-Kreis) ist ein Autofahrer in ein Stauende gekracht und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr der 22-jährige Fahrer gegen Mitternacht mit seinem Transporter offenbar ungebremst auf einen Sattelzug auf.

Der junge Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der 50-jährige Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Der Stau hatte sich zuvor aufgrund eines Fahrzeugbrands rund drei Kilometer weiter gebildet – dort war ein Auto wegen eines technischen Defekts in Flammen aufgegangen. Die Autobahn war für etwa drei Stunden voll gesperrt.