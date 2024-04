Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Querfurt - Auf der Autobahn 38 nahe der Anschlussstelle Querfurt ist ein 40 Jahre alter Mann bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sein Auto und das eines 26-Jährigen hätten sich am Freitagabend nach starkem Abbremsen auf der Fahrbahn im Saalekreis berührt, teilte die Polizei am Samstag mit. Dadurch seien beide Fahrzeuge von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto des 40-Jährigen habe sich dabei überschlagen. Der 26-Jährige sei bei dem Unfall leicht verletzt worden. Beide Männer wurden den Angaben nach in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.