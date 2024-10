Autofahrer in Brandenburg müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Ein Unfall auf der A24 verursacht Sperrungen in Richtung Hamburg und in Richtung Berlin.

Neuruppin - Auf der Autobahn 24 kommt er derzeit aufgrund eines Unfalls zwischen Neuruppin und Herzsprung zu Einschränkungen in beide Richtungen. In Richtung Berlin sei die Autobahn voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte, während in Richtung Hamburg lediglich der linke Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Herzsprung abgeleitet würde.

Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer, der auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Hamburg fuhr, sei aus unbekannten Gründen nach links abgekommen und habe die Mittelschutzplanke durchbrochen. Dabei sei er zudem mit einem Auto kollidiert und habe es ebenfalls in die Mittelschutzplanke gedrückt.

Der Lkw stehe nun auf der Fahrbahn in Richtung Berlin, wo er den linken Fahrstreifen blockiere. In dem Geschehen sei der Lkw jedoch so beschädigt worden, dass Betriebsstoffe ausgelaufen seien und nun Öl auf der gesamten Fahrbahn verteilt sei. Aus diesem Grund sei die Fahrtrichtung voll gesperrt. Ein Bergungsunternehmen werde die nächsten Stunden eingesetzt, hieß es weiter.

Der 58-jährige Lkw-Fahrer sei bei dem Unfall leicht verletzt worden. Der Autofahrer sei unverletzt geblieben, teilte die Polizei weiter mit. Der Sachschaden liege bei etwa 40.000 Euro.