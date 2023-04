Unfall an Stauende auf A2: Wohnmobilfahrer aus Velten stirbt

Bielefeld/Velten - Bei einem Unfall auf der A2 in Nordrhein-Westfalen ist ein aus Velten stammender Wohnmobilfahrer ums Leben gekommen. Die 69-jährige Beifahrerin des 70-Jährigen erlitt am Dienstag schwerste Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Bielefeld mitteilte. Ein Hund, der sich im Fahrzeug befand, starb ebenfalls durch die Kollision.

Den Angaben nach konnte der Wohnmobilfahrer an einem Stauende nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr einem Lastwagen auf. „Durch die Kollision erlitt er schwerste Verletzungen und verstarb trotz notfallmedizinischer Versorgung und Reanimation noch am Unfallort“, hieß es.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 42-jähriger Lkw-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen wegen eines Staus plötzlich bremsen müssen. Ein nachfolgender Autofahrer konnte noch auf den Seitenstreifen ausweichen und einen Zusammenstoß vermeiden. Der Wohnmobilfahrer dahinter fuhr dann ungebremst in den Lkw. Der 42-jährige Lastwagenfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Unfall passierte 300 Meter vor der Anschlussstelle Porta Westfalica.