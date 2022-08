Unfall an Stauende: A2 bei Braunschweig teilweise gesperrt

Braunschweig - Die Autobahn 2 bei Braunschweig ist nach einem Verkehrsunfall teilweise in Richtung Hannover gesperrt. An einem Stauende sind am Dienstagmorgen drei Lastwagen zusammengeprallt, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben nach war dem Stau ein weiterer Unfall vorausgegangen. Zwei von drei Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Ost und Braunschweig-Nord wurden nach Angaben der Polizei vorübergehend gesperrt. Weitere Angaben zu Verletzten oder der Schadensumme waren zunächst nicht bekannt.