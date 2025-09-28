Ein 17-Jähriger verliert in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug – mit schwerwiegenden Folgen für die 19-jährige Beifahrerin. Gegen den jungen Fahrer hat die Polizei ein Verfahren eingeleitet.

Auto fliegt aus Kurve - 19-Jährige bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Hermsdorf - Bei einem Verkehrsunfall in Bad Klosterlausnitz (Saale-Holzland-Kreis) wurde eine 19-Jährige schwer verletzt. Am Samstagmorgen verlor ein 17-Jähriger in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Leichtfahrzeug, wie die Polizei mitteilte.

Demnach sei das Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Pkw kollidiert. Dabei erlitt die Beifahrerin des Jugendlichen schwere Verletzungen.

Laut Polizei wiesen beide Fahrzeuge einen Totalschaden auf, der 72-jährige Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Nun läuft gegen den 17-Jährigen ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.