Designer Wolfgang Joop zeigt in Potsdam erstmals die ganze Bandbreite seines künstlerischen Schaffens. Bei der Vernissage wird sein Lebenswerk gewürdigt.

Wolfgang Joop schaut sich hier kurz vor der Eröffnung in der Ausstellung über sein Lebenswerk in Potsdam um - am Abend feierte er die Eröffnung.

Potsdam - Der Designer Wolfgang Joop (80) hat am Abend in Potsdam mit Familie, Freunden und geladenen Gästen die Eröffnung der Ausstellung über sein Lebenswerk gefeiert. „Ihr Leben ist ein Gesamtkunstwerk“, sagte Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) bei der Vernissage im Kunstraum Potsdam. An Joops Seite waren unter anderem seine Töchter Jette, selbst Designerin, und Florentine, die als Kinderbuchillustratorin und Malerin arbeitet.

„Wir kennen das ja in Einzelteilen unser ganzes Leben lang - und es einmal zusammen zu sehen, ist schon überwältigend“, sagte Jette Joop der dpa. Diese Bandbreite des Könnens gebe es nicht so oft.

Die Retrospektive im Kunstraum Potsdam (4. Oktober bis 18. November) zeigt Joops Mode, viele Skizzen und Illustrationen, aber auch seine Werke als Maler und Bildhauer. Zwar war seine Kunst bereits in Einzelausstellungen zu sehen, die Verbindung mit der Mode in der Gesamtschau ist jedoch neu. Kulturministerin Schüle würdigte Joops Werk als Ausdruck einer „Fülle an Begabung“ und mit einer „schier unerschöpflichen Quelle an Kreativität“.

Im November wird Joop 81 Jahre alt. Zu seinem runden Geburtstag im vergangenen Jahr hatte er auch über die Folgen des Alters gesprochen und „dass man auf einmal nicht mehr diese Energie hat“. Joop lebt mit seinem Partner Edwin Lemberg in seiner Heimatstadt Potsdam. Lemberg hat auch die Ausstellung kuratiert.