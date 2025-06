Lehrkräfte haben eine festgelegte Anzahl an Stunden, an denen sie unterrichten. Doch praktisch arbeiten viele deutlich länger, wie eine wissenschaftliche Untersuchung nun zeigen soll.

Viele Lehrerinnen und Lehrer in Berlin sind in der Gewerkschaft GEW organisiert. (Symbolbild)

Berlin - An Berlins Schulen leisten zwei Drittel der Lehrerinnen und Lehrer einer neuen Studie zufolge unbezahlte Mehrarbeit. Im Durchschnitt fallen pro Vollzeit-Lehrkraft 2,5 Überstunden pro Woche an, wie eine jetzt vorgestellte empirische Untersuchung eines Forscherteams der Universität Göttingen im Auftrag der Gewerkschaft GEW ergab. Nicht selten arbeiten Lehrkräfte demnach auch in den Ferien, am Wochenende oder noch spätabends.

Für die erstmals in dieser Form erhobene Studie machten Tausende Berliner Lehrerinnen und Lehrer im Schuljahr 2023/2024 Angaben zu ihrer Arbeitszeit. 1.217 von ihnen lieferten über ein Jahr lang kontinuierlich Angaben, die dann in die Studie einflossen - zusammen mit weiteren Berechnungen der Wissenschaftler.

Zwei Millionen unbezahlte Überstunden

Nach Angaben der Autoren summieren sich die unbezahlten, nicht angeordneten Überstunden auf mehr als zwei Millionen Stunden pro Jahr. Zum Ausgleich seien rechnerisch mehr als 1.300 zusätzliche Vollzeitstellen nötig, sagte Studienleiter Frank Mußmann. Zur Einordnung: Aktuell arbeiten laut Bildungsverwaltung rund 35.900 Lehrkräfte an Berlins Schulen, ein Teil davon in Teilzeit.

Folge der systematischen Mehrarbeit, die laut Studie Lehrkräfte in Teilzeit mehr trifft als solche in Vollzeit, sei eine zunehmende Überlastung, sagte die GEW-Landesvorsitzende Martina Regulin. „Diese Überlastung ist keine Ausnahme, sondern Alltag – mit Elterngesprächen am Abend, Korrekturen in der Nacht und Unterrichtsvorbereitungen am Wochenende“, so Regulin. „Der Senat spart auf Kosten der Lehrkräfte – das ist ein Skandal.“

GEW fordert Abbau der Mehrarbeit

Regulin forderte: „Der Senat muss die tatsächliche Arbeitszeit vollständig erfassen und gemeinsam mit den Personalräten verbindliche Regelungen zum Abbau der Mehrarbeit schaffen.“ Nehme sich der Senat des Themas nicht endlich an, prüfe die GEW auch rechtliche Schritte.

Laut Studie verwenden Berliner Lehrkräfte im Durchschnitt nur 31 Prozent ihrer Arbeitszeit für den eigentlichen Unterricht. Weitere 32 Prozent entfallen auf sogenannte unterrichtsnahe Lehrarbeit, darunter die Vor- und Nachbereitung. Der Rest umfasst alle möglichen Tätigkeiten, die mit dem eigentlichen Lehrberuf nur wenig zu tun haben - Tendenz steigend, wie Fachleute sagen.

„Spitze des Eisbergs“

Nach Einschätzung von Thomas Hardwig, der ebenfalls zu den Studienautoren gehört, bilden die Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchung nur die „Spitze des Eisbergs“ ab. Lehrerinnen und Lehrer müssten tendenziell immer mehr Aufgaben erfüllen, Folge seien gesundheitliche Belastungen bis hin zur psychischen Erschöpfung (burnout). „Wenn wir das verbessern wollen, reicht es nicht, die Arbeitszeit zu reduzieren. Auch die Arbeitsbedingungen müssen sich verbessern“, sagte er.

Bei der Vorstellung der Studie schilderten mehrere in der GEW organisierte Lehrkräfte ihren Alltag, der von Erschöpfung und Frustration geprägt sei. Als Ursachen für die aus ihrer Sicht stetig steigende Belastung nannten sie unter anderem eine zunehmende Zahl von Kindern mit Sprach- und Lernschwierigkeiten, viele verhaltensauffällige Schüler, größere Lerngruppen. Genannt wurden zudem eine teils nur schlecht umgesetzte Digitalisierung oder höhere Ansprüche der Eltern.

Jahresarbeitszeit bei Lehrern anders verteilt

Grundlage für die Berechnungen der Studie ist eine durchschnittliche Jahresarbeitszeit von 1.772 Stunden. Bei Landesangestellten macht das 40 Stunden pro Woche, bei Lehrerinnen und Lehrern rechnerisch etwa 47 Wochenstunden. Denn diese arbeiten nicht zuletzt wegen Ferien in der Regel nur 38 Wochen pro Jahr in der Schule. Laut Studie ist jede Berliner Lehrkraft im Durchschnitt rund 94 Stunden pro Jahr ohne Bezahlung oder anderen Ausgleich tätig - macht bei 38 Wochen in der Schule also rund 2,5 Überstunden pro Woche.