Am Morgen entdeckt ein Spaziergänger einen Brand in einem seit Jahren unbewohnten Einfamilienhaus. Der Sachschaden ist immens, die Polizei schließt vorsätzliche Brandstiftung nicht aus.

Emsbüren - In Emsbüren (Landkreis Emsland) ist ein unbewohntes Einfamilienhaus in Brand geraten. Das Feuer in dem seit Jahren unbewohnten Gebäude wurde am Morgen von einem Spaziergänger entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Laut ersten Schätzungen entstand bei dem Brand ein Schaden von circa 300.000 Euro.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Polizei schließt vorsätzliche Brandstiftung nicht aus. Es werden Zeugen gesucht, die Ermittlungen laufen. Insgesamt waren 61 Feuerwehrleute vor Ort im Einsatz.