Berlin - Ein Unbekannter hat in einer Kindertagesstätte in Berlin-Prenzlauer Berg eine Erzieherin mit einem Faustschlag im Gesicht verletzt. Die 24-Jährige erlitt einen Schock, wie die Polizei mitteilte. Sie wollte sich den Angaben zufolge von selbst in ärztliche Behandlung begeben.

Der Frau zufolge war der Mann am Dienstag nach dem Mittag auf das Kita-Gelände in der Stahlheimer Straße gekommen. Weil sie ihn keinem Kind zuordnen konnte, habe sie ihn aufgefordert, wieder zu gehen und ihm mit der Polizei gedroht. Daraufhin habe der Unbekannte zugeschlagen und sich dann in Richtung Wisbyer Straße entfernt. Die Ermittlungen dauern an.