  3. Mehrere Karpfen: Unbekannter klaut Fische aus Becken bei Altenburg

In der Nacht dringt ein Unbekannter auf ein Fischereigelände ein und klaut mehrere Karpfen. Die Polizei hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung.

Von dpa 10.02.2026, 09:42
Der Wert der gestohlenen Karpfen liegt laut Polizei im mittleren zweistelligen Bereich. (Symbolbild)
Nobitz - Ein Unbekannter hat in Nobitz (Landkreis Altenburger Land) mehrere Karpfen gestohlen. Er sei in der Nacht auf ein Fischereigelände eingedrungen und habe dort die Fische aus einem Becken geholt, teilte die Polizei mit. Der Schaden belaufe sich schätzungsweise auf einen mittleren zweistelligen Bereich, heißt es in einer Polizeimitteilung. Per Zeugenaufruf hoffen die Beamten nun, Hinweise zum Täter zu bekommen.