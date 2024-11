Unbekannte verteilen Buttersäure in zwei Gebäuden in Magdeburg - auch im Justizzentrum. Drei Menschen werden leicht verletzt. Vieles ist noch unklar.

Die Polizei ermittelt, nachdem Unbekannte Buttersäure in zwei Gebäude in Magdeburg angebracht haben. (Symbolbild).

Magdeburg - Unbekannte haben im Justizzentrum und in einer Postbank-Filiale in Magdeburg Buttersäure verschüttet. Drei Menschen erlitten unter anderem Atemwegsreizungen und Husten, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Rettungskräfte versorgten sie vor Ort. Ersten Erkenntnissen zufolge haben mutmaßlich zwei Unbekannte die Buttersäure am Donnerstagvormittag in den Gebäuden angebracht oder verschüttet. Das Motiv sei noch völlig unklar, die Ermittlungen dauern an.