Eine Männergruppe fordert Geld von einem 54-Jährigen. Er wird mit einem Messer attackiert und erleidet tiefe Schnittverletzungen.

Berlin - Räuber haben in Berlin-Rummelsburg einen Mann mit einem Messer bedroht und ihm eine Schnittverletzung zugefügt. Drei Unbekannte sollen den 54-Jährigen am Samstagabend an der Wönnichstraße Ecke Münsterlandplatz angesprochen haben, wie die Polizei mitteilte. Sie hätten Geld gefordert, während einer von ihnen den Mann mit einem Messer bedrohte.

Der Angreifer soll dann das Messer in Richtung seines Halses gestoßen haben. Der 54-Jährige wehrte die Attacke ab, aber erlitt eine tiefe Schnittverletzung. Anschließend flüchtete die Gruppe unerkannt. Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus.