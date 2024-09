Plauen/Zwickau - Unbekannte haben in Plauen im Vogtland mit Waffen eine Tankstelle überfallen und ausgeraubt. Die 53-jährige Tankstellen-Angestellte erlitt einen Schock und wurde von Rettungskräften behandelt, wie die Polizei in Zwickau mitteilte. Die zwei maskierten Täter hatten nach bisherigen Erkenntnissen am Sonntagabend die Tankstelle im Ortsteil Haselbrunn betreten und erbeuteten eine bis jetzt unbekannte Menge an Bargeld sowie Tabakwaren. Nach der Tat entkamen sie unerkannt. Die Polizei fahndete mit Fährtenhunden und sucht Zeugen.