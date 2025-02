Maskierte betreten eine Postfiliale in Dresden und bedrohen die Mitarbeiterin mit einem Messer. Sie erbeuten Geld und fliehen.

Unbekannte überfallen Postfiliale in Dresden

Eine Postfiliale nahe der Waldschlößchenbrücke in Dresden ist von Unbekannten ausgeraubt worden. (Symbolbild)

Dresden - Nahe der Waldschlößchenbrücke in Dresden haben Unbekannte eine Filiale der Deutschen Post überfallen und ausgeraubt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten zwei Vermummte am Mittwochabend die Filiale im Stadtteil Radeberger Vorstadt betreten und die Mitarbeiterin mit vorgehaltenem Messer gezwungen, die Kasse zu öffnen. Sie hätten ihr eine unbekannte Menge Bargeld entnommen, sich aus einem Ständer Zigaretten gegriffen und seien in unbekannter Richtung geflüchtet.

Bei der Fahndung wurde unter anderem Fährtenhunde eingesetzt. Dennoch hätten die Täter entkommen können, hieß es. Auf der Überwachungskamera der Filiale seien sie gut zu erkennen. Jetzt sollen die Aufnahmen dort mit denen von öffentlichen Verkehrsmitteln verglichen werden, die in der Zeit dort verkehrten. Die Beamten hoffen, dass sie möglicherweise Bus oder Bahn benutzt haben und auf den Kameras der Fahrzeuge unmaskiert zu erkennen sind.