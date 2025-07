In einem Kaufhaus klagen Kunden über Übelkeit. Feuerwehr und Rettungsdienst rücken in großer Besetzung an. Die Hintergründe sind noch unklar.

Döbeln - In Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) sind vier Menschen mit Atemwegsreizungen ins Krankenhaus gekommen. Rund ein Dutzend Menschen klagte in einem Kaufhaus in der Schillerstraße nach Angaben der Polizei in Chemnitz über entsprechende Probleme.

Dort war nach ersten Erkenntnissen eine noch unbekannte Substanz verteilt worden. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten am frühen Nachmittag zu einem größeren Einsatz aus.

Gebäude wurde evakuiert

Das entsprechende Gebäude wurde der Polizei zufolge gegen 12.50 Uhr evakuiert. Am frühen Nachmittag konnte es wieder betreten werden. Ermittelt wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Was genau die Atemwegsreizungen verursacht hat, ist der Polizei zufolge bisher nicht geklärt. Ausschließen lasse sich, dass Reizgas versprüht worden sei. Auch wer dahinterstecke, sei noch Teil der Ermittlungen.