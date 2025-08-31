Berlin - Bei einer Attacke in Neu-Hohenschönhausen hat ein Mann mehrere Knochenbrüche erlitten. Zwei Unbekannte griffen ihn am Samstagabend in einem Park an der Warnitzer Straße an und schlugen ihn, wie die Polizei mitteilte.

Der 55-Jährige alarmierte die Beamten und sagte ihnen, die beiden Männer hätten ihn angesprochen und sofort auf ihn eingeschlagen, als er auf einer Bank saß. Er habe einem der beiden Angreifer in die Nase gebissen, bevor er zu Boden ging. Die Unbekannten hätten ihn dann mehrfach gegen den Kopf und ins Gesicht getreten. Der Mann kam den Angaben zufolge mit dem Verdacht auf mehrere Knochenbrüche ins Krankenhaus.

Die Polizei suchte den Park ab und nahm zwei Tatverdächtige im Alter von 34 und 38 Jahren fest. Sie kamen in Polizeigewahrsam, dem älteren wurde Blut abgenommen. Der Grund für den Angriff war zunächst unklar.