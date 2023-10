Unbekannte randalieren an Polizeiwache in Dissen

Dissen - Unbekannte Täter haben die Scheibe der Eingangstür der Polizeiwache in Dissen (Landkreis Osnabrück) mit Steinen eingeworfen. Auch ein Polizei-Leuchtschild sei in der Nacht auf den Sonntag beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten bemerkten die Schäden, als sie nach einer Streifenfahrt in die Wache zurückkehrten. In der Nähe der Polizeistation fanden sie zwei Steine, mit denen die Täter möglicherweise den Schaden anrichteten. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben.