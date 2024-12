Ein 19-jähriger Mann wird am Sonntagmorgen von drei Menschen angegriffen. Er kommt mit schweren Verletzungen in ein Berliner Krankenhaus.

Unbekannte greifen Mann an und bedrohen Passanten mit Waffe

Berlin - Unbekannte haben einen 19-jährigen Mann in Berlin-Mitte angegriffen und Passanten mit einer Schusswaffe bedroht. Drei vermummte Menschen seien laut Zeugenaussagen am Sonntagmorgen aus einem Auto gestiegen und hätten den 19-Jährigen mit Schlägen und Tritten zu Boden gebracht, teilte die Polizei mit. Dabei habe einer der Täter mit einer Waffe auf Passanten gezielt. Schließlich seien die drei wieder in das Auto zu ihrem Fahrer gestiegen und geflüchtet.

Der junge Mann sei mit einer Platzwunde, einer schweren inneren Augenverletzung und mit Hämatomen in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter. Einsatzkräfte der Polizei fanden zudem in der Nähe des Tatortes eine Schusswaffe samt Munition. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung mit Waffen laufen.