An einer Bushaltestelle wird eine Jugendliche angegriffen, geschlagen und getreten. Die Täter sind bislang unbekannt.

Unbekannte greifen 16-Jährige an

Kalbe - Vier bislang Unbekannte haben in Kalbe im Altmarkkreis Salzwedel eine 16-Jährige angegriffen. Die Jugendliche sei am Morgen im Ortsteil Kakerbeck an einer Bushaltestelle von den Unbekannten angesprochen und dann mehrfach geschlagen worden, teilte die Polizei mit. Die junge Frau sei daraufhin zu Boden gegangen. Dann traten die Täter sie. Das Opfer sei bei dem Angriff leicht verletzt worden.

Angaben zu dem Motiv der Angreifer machte die Polizei vorerst nicht. Die Ermittlungen liefen, hieß es. Die Täter seien etwa im gleichen Alter wie das Opfer. Die Beamten baten auch um Hinweise auf der Bevölkerung.