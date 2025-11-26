Berlin - Auf ein Wohnhaus in Berlin-Reinickendorf sind Schüsse abgefeuert worden. Der Eigentümer des Hauses in Frohnau im Fürstendamm ganz im Norden Berlins rief am Dienstagmorgen die Polizei, wie mitgeteilt wurde. Die Polizei sprach von mehreren Schüssen, nach einem Bericht der Zeitung „B.Z.“ waren es mindestens zwölf, die die Fassade trafen. Fotos zeigten die eher kleinen Einschusslöcher. Die Hintergründe sind unklar.