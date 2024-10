Unbekannte Täter sind am Dienstag in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Dazu hebelten sie eine Kellertür auf.

Unbekannte brechen in Bad Salzdetfurth in Haus ein

Unbekannte Täter sind in Bad Salzdetfurth in ein Familienhaus eingebrochen (Symbolbild).

Bad Salzdetfurth - Unbekannte Täter sind in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter dabei am Dienstag zwischen 16 und 21 Uhr eine Kellertür auf und durchsuchten die Räume in dem Haus. Zum Diebesgut und der Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Täter entkamen unerkannt.