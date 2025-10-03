Ein Objektschützer bemerkt in der Nacht Schmierereien am Brandenburger Tor. Dort steht etwa „DDR“ und „BRD“ geschrieben.

Berlin - Unbekannte haben das Brandenburger Tor mit Farbe beschmiert. Ein Objektschützer bemerkte die orangefarbenen Schmierereien in der Nacht zum Freitag, wie die Polizei Berlin mitteilte.

Demnach waren dort die Worte „DDR“, „BRD“, ein Euro-Zeichen und Kreise mit einem Punkt in der Mitte aufgesprüht. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung, auch der Staatsschutz habe Kenntnis von dem Fall.