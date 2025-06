Das multikulturelle Spektakel prägt das Pfingstwochenende in der Hauptstadt. Der Umzug zieht immer besonders viele Menschen an. In diesem Jahr gibt es eine neue Route.

Berlin - Der Berliner Karneval der Kulturen erreicht mit dem traditionellen Umzug heute seinen Höhepunkt. Zum ersten Mal befindet sich die Strecke nicht in Kreuzberg, sondern in Friedrichshain: Die Teilnehmer sind auf der Frankfurter Allee und der Karl-Marx-Allee unterwegs. Der Umzug startet nun um 13.30 Uhr an der Kreuzung Frankfurter Allee / Proskauer Straße. Auf der traditionellen Route, der Gneisenaustraße in Kreuzberg, befindet sich aktuell eine Großbaustelle.

Fast 70 Gruppen mit rund 4.000 Akteurinnen und Akteuren sind laut Veranstalter in diesem Jahr dabei, 13 Gruppen zum ersten Mal. An der Strecke werden etwa 650.000 Menschen erwartet. Der Bereich ist großräumig abgesperrt.

Das gilt auch für die Gegend um den Blücherplatz in Kreuzberg, wo das Straßenfest weitergeht. Die Berliner Polizei wird nach eigenen Angaben mit rund 1.500 Beamtinnen und Beamten vor Ort sein.

Der Karneval der Kulturen, der immer am Pfingstwochenende stattfindet, zog erstmals im Jahr 1996 durch die Straßen von Kreuzberg. Als Folge von Rassismus und zahlreichen Übergriffen sollte er ein Zeichen für Diversität und friedliches Miteinander setzen.