Erneuerbare Energien Umweltministerium erwartet starken Zuwachs bei Windenergie
Bis 2028 sollen in Sachsen-Anhalt fast 300 neue Windräder entstehen. Was das auch für Gemeinden im Land bedeutet.
Magdeburg - Das Umweltministerium erwartet in den kommenden drei Jahren einen starken Ausbau der Windenergie im Land. Bis 2028 seien in Sachsen-Anhalt fast 300 neue Windräder geplant, teilte das Umweltministerium mit. Sie hätten eine Gesamtleistung von knapp 1,9 Gigawatt. Derzeit drehen sich laut Marktstammdatenregister in Sachsen-Anhalt etwa 2.760 Windräder. Sie haben eine installierte Leistung von 5,79 Gigawatt.
Jedes neue Windrad bedeute auch eine zusätzliche Einnahme für die Gemeindekasse, sagte Umwelt- und Energieminister Armin Willingmann (SPD). Viele der aktuell geplanten Investitionen seien Repowering-Projekte, bei denen viele ältere Anlagen durch modernere ersetzt würden. Besonders viele neue Windkraftanlagen sind den Angaben zufolge im Landkreis Börde, dem Altmarkkreis Salzwedel und im Burgenlandkreis geplant.