Jederzeit und überall genügend Wasser: Was lange selbstverständlich war, wird in Niedersachsen zur Herausforderung. Ein Masterplan soll die Grundlage für die Zukunft legen.

Ohne Wasser wächst nichts: Der Klimawandel stellt auch Niedersachsen vor die Frage, wie die Ressource in Zukunft gesichert werden kann. (Symbolbild)

Hannover - Mit einem „Masterplan Wasser“ will Niedersachsen auf zunehmende Dürren und Starkregen sowie einen steigenden Wasserverbrauch reagieren. Umweltminister Christian Meyer (Grüne) stellt den Entwurf am Montag (13.00 Uhr) in Hannover vor. Das Konzept soll Land, Kommunen und Verbände bei einem nachhaltigen und integrierten Wassermanagement unterstützen.

Geplant sind unter anderem ein effizienterer Umgang mit Wasser, mehr Rückhalt in der Fläche statt schneller Ableitung ins Meer sowie Renaturierung, Entsiegelung und die Förderung der Grundwasserneubildung. So soll sichergestellt werden, dass auch in Zukunft genügend sauberes Wasser für Menschen, Landwirtschaft und Natur verfügbar bleibt. Erste Eckpunkte hatte Meyer bereits im vergangenen Jahr vorgestellt.