Hannover - Nach der Abschaltung der drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland verspürt Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) nach eigenen Worten „große Erleichterung“. Die lange gesellschaftliche Auseinandersetzung um die Atomkraft sei endlich beendet, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zu Sonntag. Es sei auch „ein Ende der Angst vor einem Reaktorunfall wie in Tschernobyl oder Fukushima“.

Am Samstagabend waren die AKWs Lingen in Niedersachsen, Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg vom Netz getrennt und abgeschaltet worden. Damit ist der Atomausstieg in Deutschland vollzogen. Nun sei „endgültig klar, dass wir uns auf den vollständigen Ausbau der erneuerbaren Energien konzentrieren und nicht mehr auf Atomkraft setzen“, sagte Meyer.