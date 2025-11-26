Berlin - Zum wiederholten Mal hat eine Gruppe von Umweltaktivisten in Berlin Luft aus den Reifen zahlreicher Autos gelassen. Mehr als 40 Autos waren in Prenzlauer Berg von Montagabend bis Dienstagmorgen betroffen, wie die Polizei mitteilte. Die Täter waren demnach in zahlreichen Straßen links und rechts der Schönhauser Allee unterwegs.

An den Autos mit den platten Reifen hinterließen die Täter „Schreiben mit umweltpolitischem Bezug“. Die Zeitung „B.Z.“ berichtete von Flugblättern mit der Überschrift „Achtung – Ihr Spritfresser ist tödlich“. Absender war demnach die Gruppe „The Tyre Extinguishers“. Sie ist seit Jahren besonders gegen große Geländewagen in Städten aktiv und hat Unterstützer in mehreren Ländern. In Deutschland gab es in einigen Städten entsprechende Aktionen, mehrfach auch in Berlin. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.