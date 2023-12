Berlin - Ein umgestürzter Baum hat in der Nacht auf Freitag für eine Vollsperrung der Autobahn 111 an der Landesgrenze von Berlin und Brandenburg gesorgt. Gegen Mitternacht sei der Baum auf die Fahrbahn gekippt, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr musste ausrücken, um den Baum zu entfernen. Da der Baum quer über die Autobahn lag, war die Straße in beide Richtungen gesperrt. Nach Angaben des Sprechers hatte das in der Nacht jedoch keine großen Auswirkungen auf den Verkehr.