Nordhausen/Meiningen - Bei einem Unwetter in Teilen Thüringens sind Bäume umgestürzt und ein Bahnübergang ausgefallen. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde am Dienstag ein umgestürzter Baum bei Krauthausen in der Nähe von Eisenach im Wartburgkreis gemeldet. Weitere Bäume und Hochsitze seien südlich von Meiningen umgestürzt. Ein Blitzeinschlag sei im Bereich der Bundesstraße 4 bei Niedersachswerfen (Landkreis Nordhausen) gemeldet worden, in dessen Folge die Schranken- und Ampelanlage ausgefallen sei.