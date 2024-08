Umfrage: Tourismusbranche in Sachsen-Anhalt verzeichnet Plus

Die Tourismusbranche in Sachsen-Anhalt muss Nachhaltigkeit näher in den Blick nehmen. (Archivbild)

Bad Dürrenberg (dpa/sa) - In den vergangenen Monaten sind wieder mehr Touristinnen und Touristen nach Sachsen-Anhalt gereist. Viele Regionen hätten im ersten Halbjahr dieses Jahres steigende Übernachtungszahlen verzeichnet, teilte der Ostdeutsche Sparkassenverband bei der Vorstellung des diesjährigen Sparkassen-Tourismusbarometers mit. Etwa in der Altmark oder in der Elbe-Börde-Heide seien die Zahlen demnach gestiegen.

Auch die Kultur- und Freizeiteinrichtungen meldeten ein Besucherplus gegenüber dem ersten Halbjahr 2023, wie es hieß. So zählten beispielsweise Burgen und Schlösser vier Prozent mehr Besucher als im Vorjahreszeitraum. In den Zoos und Tierparks waren die Zahl hingegen um vier Prozent zurückgegangen.

Trotz steigender Zahlen und Erholung müsse die Tourismusbranche in Sachsen-Anhalt umdenken, forderte der Verband. „Wir müssen Tourismus anders denken. Nachhaltige Transformation ist kein Trend, sondern die Zukunft, in die es zu investieren lohnt“, sagte der Geschäftsführende Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, Ludger Weskamp. Demnach ist Nachhaltigkeit für die Menschen in Deutschland ein Merkmal, an dem sie die Qualität der Unterkünfte beurteilen.