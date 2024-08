In zehn Tagen sind die Sachsen an die Wahlurnen gerufen. Eine Umfrage zeigt, wie knapp das Rennen um den Wahlsieg ist.

Dresden - Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen sieht es weiter nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen von CDU und AfD ab. Laut einer repräsentativen Umfrage des Instituts Infratest-Dimap im Auftrag der ARD käme die CDU auf 31 Prozent, die AfD auf 30 Prozent, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wäre drittstärkste Kraft mit 14 Prozent der Stimmen. Für die SPD gibt das Umfrageinstitut einen Stimmenanteil von 7 Prozent an, für die Grünen 6 Prozent. Die Linke würde mit vier Prozent nicht wieder in den Landtag einziehen.

Aktuell regiert in Sachsen eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Das Bündnis hätte nach dem Ergebnis der Sonntagsfrage knapp keine Mehrheit mehr.

Bei dieser Umfrage, für die 1.566 Wahlberechtigte in Sachsen per Telefon oder online befragt wurden, handelt es sich um keine Prognose, sondern um die politische Stimmung in der laufenden Woche. Die Sonntagsfrage misst aktuelle Wahlneigungen und nicht tatsächliches Wahlverhalten. Viele Wählerinnen und Wähler legen sich kurzfristig vor einer Wahl fest, deshalb hat die letzte Phase des Wahlkampfs mit der gezielten Ansprache von unentschlossenen und taktischen Wählerinnen und Wählern große Bedeutung.