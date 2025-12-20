Feste Grenzkontrollen, Staus, Kritik – jetzt wurde die A12 bei Frankfurt (Oder) umgebaut. Eine neue Spuraufteilung soll Entlastung bringen.

Um Staus durch die feste Grenzkontrollstelle auf der A12 bei Frankfurt (Oder) einzudämmen, gibt es nach einem Umbau jetzt eine neue Verkehrsführung.

Frankfurt (Oder) - Nach langer Kritik ist der Umbau der Autobahn A12 bei Frankfurt (Oder) wegen der festen Grenzkontrolle und zur Eindämmung von Staus abgeschlossen. Die neue Verkehrsführung wurde am Mittag in Betrieb genommen, sagte der Projektleiter der Nordost-Niederlassung der Autobahn GmbH des Bundes, Thomas Mattuschka, der Deutschen Presse-Agentur. „Das bringt eine deutliche Entlastung.“

Seit Herbst 2023 gibt es in Brandenburg an der Grenze zu Polen stationäre Grenzkontrollen der Bundespolizei, um irreguläre Migration nach Deutschland zu stoppen. Klagen aus Wirtschaft und Politik gab es über lange Staus wegen der eingerichteten Grenzkontrollstelle auf der stark befahrenen A12. Mit der neuen Spuraufteilung soll der Verkehr besser rollen.

Mehr Fahrsteifen für einen besseren Verkehrsfluss

Für den Umbau wurden Mittelstreifen, die eigentlich die Fahrtrichtungen voneinander trennen, als Überfahrten eingerichtet. Auf der Richtungsfahrbahn Berlin wurde eine Fahrspur für Lkw und ein Fahrstreifen zur Durchführung der Grenzkontrollen geschaffen, wie die Autobahngesellschaft erklärte. Einen weiteren Fahrsteifen in Richtung Berlin können Autos und Busse nutzen.

Die geänderte Verkehrsführung sei mit der polnischen Seite abgestimmt, sagte Mattuschka. In nur drei Wochen seien mehrere Baumaßnahmen umgesetzt worden, teilte die Autobahngesellschaft weiter mit. Es mussten unter anderem Schutzeinrichtungen auf- und abgebaut werden.

Die Industrie- und Handelskammer in Frankfurt (Oder) hatte immer wieder über die Belastung durch die Grenzkontrollen geklagt. Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) forderte, für einen besseren Verkehrsfluss eine dritte Fahrspur auf der A12 einzurichten.