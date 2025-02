Hannover - Rund drei Jahre nach Russlands Invasion in der Ukraine spricht der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev am Mittwoch (ab 9.00 Uhr) im niedersächsischen Landtag. Als Gäste sind dazu Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen geladen, die für die Ukraine Hilfe leisten. In der Portikushalle des Landtags wird zudem eine Fotoausstellung zum Kriegsalltag in dem Land gezeigt. Der Eintritt dazu ist kostenlos.

„Trotz all der anderen globalen Herausforderungen und der unaufhörlichen Nachrichtenflut darf dieser andauernde Krieg auf unserem Kontinent nie in den Hintergrund geraten“, mahnte Landtagspräsidentin Hanna Naber (SPD). Der Landtag stehe unerschütterlich an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer.

Zu den weiteren Themen der ersten Landtagssitzung nach der Bundestagswahl gehören der Fachkräftemangel, der Schutz vor häuslicher Gewalt und die Digitalisierung der Schulen.