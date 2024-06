Schwarzenberg - Bis November wird ein weiterer Abschnitt der Uferböschungen am Schwarzwasser im Erzgebirge repariert. Damit sollen im Bereich von Schwarzenberg Schäden behoben werden, die im Hochwasser 2013 entstanden, wie die Landestalsperrenverwaltung am Montag mitteilte. Die Kosten von rund 200.000 Euro werden aus Bundesmitteln finanziert. Ab Monatsende bis voraussichtlich November 2025 werde zudem ein Bereich von der Mündung der Großen Mittweida in den Fluss instandgesetzt, für rund 470.000 Euro. In beiden Fällen gehe es um Erosionen, Uferanrisse, die Ablagerung von Sedimenten und Geröll, Uferstabilisierung und Abflusserweiterung. In der Stadt sind der Mitteilung zufolge bereits seit 2002 mehrere Maßnahmen zum Hochwasserschutz umgesetzt worden.