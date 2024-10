Markranstädt - Das Lebensmittel- und Veterinäramt des Landkreises Leipzig hebt die Überwachungszone zur Bekämpfung der Geflügelpest in Markranstädt auf. In den angrenzenden Gebieten in Sachsen-Anhalt sei die Tierkrankheit erfolgreich eingedämmt worden, teilte das Landratsamt in Borna mit. Daher könnten die Schutzmaßnahmen in Markranstädt nun zum 22. Oktober aufgehoben werden. Die Anordnung hatte seit Mitte September gegolten und beinhaltete unter anderem eine strenge Stallpflicht und das Verbot von Geflügelmärkten.

Das Friedrich-Löffler-Institut stuft das Übertragungsrisiko der Geflügelpest weiterhin als hoch ein. Das zuständige Amt ruft deshalb zur Vorsicht unter Vogelhaltern auf. Auf Menschen ist die Grippe nicht übertragbar.