Potsdam /dpa/bb) - Wenige Monate nach ihrem Karriereende bei Turbine Potsdam will Bianca Schmidt ihre neue Funktion als Teammanagerin aufgeben und stattdessen wieder für die Brandenburgerinnen Fußball spielen. „Die letzten Wochen in meiner neuen Funktion bei Turbine neben dem Platz haben mir viel Spaß gemacht. Allerdings habe ich gemerkt, dass ich doch noch nicht so ganz ohne das Fußballspielen kann“, sagte die 34-Jährige in einer Vereinsmitteilung.

Nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga wollte die zweimalige Europameisterin und viermalige deutsche Meisterin ihre aktive Laufbahn eigentlich für immer beenden und den Verein im Hintergrund mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung unterstützen. Nun die überraschende Wendung. „Wir freuen uns alle, dass Bianca wieder und immer noch Lust, Spaß und den nötigen Ehrgeiz hat, auch in der 1. Bundesliga weiterhin Fußball zu spielen“, sagte Trainer Marco Gebhardt.

Eine erfahrene Anführerin auf dem Platz können die Brandenburgerinnen in ihrer jetzigen Situation auf jeden Fall gebrauchen. Nach vier Spieltagen sind die bislang sieglosen Potsdamerinnen Tabellenletzter.