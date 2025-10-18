Ein bewaffneter Mann überfällt in Römhild einen Getränkemarkt und verschwindet mit der Beute. Die Polizei fahndet nach dem Täter – auch mit Hunden und einem Hubschrauber.

Die Suche nach dem Täter des Getränkemarkt-Überfalls in Römhild läuft weiter.

Römhild - Nach dem Überfall auf einen Getränkemarkt in Römhild (Südthüringen) sucht die Polizei weiterhin nach dem Täter. Nach Angaben der Polizei hatte am Freitagmorgen ein bewaffneter und maskierter Mann einen Getränkemarkt überfallen und eine bislang unbekannte Geldsumme erbeutet.

Er bedrohte die Angestellte und einen Kunden den Angaben nach mit einem pistolenähnlichen Gegenstand, ließ die Einnahmen in eine Tüte packen und flüchtete durch die Hintertür. Verletzt wurde dabei niemand. Einsatzkräfte suchen derzeit mit Hunden und einem Hubschrauber nach dem Mann.