Bewaffnet mit einer Schreckschusswaffe sollen die Verdächtigen in den Kiosk marschiert sein - und in die Kasse gegriffen haben. Weit kamen sie nicht.

Nach einem Raubüberfall auf einen Späti in Reinickendorf hat die Polizei zwei Jugendliche festgenommen. (Symbolbild)

Berlin - Nach einem Überfall auf einen Späti in Berlin-Reinickendorf sind zwei Jugendliche festgenommen worden. Die 14- und 17-Jährigen sollen den Verkäufer gegen Mitternacht mit einer Waffe bedroht und Geld verlangt haben, wie die Polizei mitteilte. Der Angestellte folgte der Aufforderung, einer der Jugendlichen soll in die Kasse gegriffen haben. Mit der Beute flüchtete das Duo aus dem Späti im U-Bahnhof Paracelsus-Bad in Richtung Residenzstraße.

Der Verkäufer wandte sich unterdessen an zwei Polizisten, die sich in der Nähe um einen Verkehrsunfall kümmerten. Diese riefen Verstärkung, so dass das Duo wenig später festgenommen wurde. Bei der Durchsuchung des 17-Jährigen wurde eine Schreckschusswaffe gefunden, wie die Polizei mitteilte. Der 14-Jährige habe ein Messer bei sich gehabt.

Der Ältere sollte heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Sein mutmaßlicher Komplize wurde einem Erziehungsberechtigten übergeben, wie es hieß.